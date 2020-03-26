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Ligler iptal edildi!

İngiltere'de, korona virüs salgınından korunmak adına Ulusal Kuzey ve Güney Ligleri ile daha alt seviyede olan liglerde sezon iptal edildi ve bu sezon şampiyon belirlenmeyeceğini açıkladı.

Spor / 26 Mart 2020 Perşembe 20:40
Ligler iptal edildi!

İngiltere Futbol Federasyonu, 6. lig seviyesinde olan Ulusal Kuzey ve Güney Ligleri ile daha alt seviyede olan liglerde sezonun iptal edildiğini ve herhangi bir şampiyon belirlenmeyeceğini açıkladı.

Koronavirüs salgını dünyadaki tüm spor müsabakalarının oynanmasına engel olurken İngiltere'de de durum farklı değil.

Covid-19 salgını sebebiyle Ada'da tüm maçlar ertelenirken İngiltere Futbol Federasyonu, 6. lige tekabül eden Ulusal Kuzey ve Ulusal Güney Ligleri ile daha alt seviyede olan liglerde sezonu iptal ettiğini duyurdu.

Karara göre bahsi geçen liglerde bu sezon şampiyon belirlenmeyeceği açıklandı.

İngiltereŞampiyon

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