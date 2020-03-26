Gomis geri dönüyor!

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları uzaktan da olsa devam ediyor. Beşiktaşlı yöneticiler bir yandan teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da önlerine gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor. Kadrosunu kaliteli isimlerle güçlendirmek isteyen yönetimin önüne son olarak iki ünlü isim daha geldi. Bunlardan biri Galatasaray'da gol krallığına ulaşan ve ardından Al Hilal'e giden Bafetimbi Gomis, diğeri ise 5 senelik Juventus macerasını sonlandıran ve Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail'e transfer olan Hırvat futbolcu Mario Mandzukic.



ÇOK İNDİRİM YAPMALISIN



Bafetimbi Gomis, kulübü Al Hilal kendisiyle olan sözleşmesini uzatmama kararı aldığı için eski takımına dönmek için mesaj göndermişti ancak Radamel Falcao'nun gelmesiyle bu transfer gerçekleşmemişti. Bu hafta başında ise ilginç bir gelişme oldu ve Gomis, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi. Atanı ve tutanı iyi bir takım kurmak isteyen Sergen Yalçın'ın, Gomis'le ilgili kararı henüz bilinmiyor. Senelik 5 milyon euro kazanan 35 yaşındaki Fransız forvetin menajerine "Bu rakamları ödememiz mümkün değil, önemli bir ölçüde indirim yapmalısınız" yanıtı verildi.



KATAR'DA MUTSUZ



Beşiktaş'a haber gönderen bir diğer isim ise Al Duhail'de forma giyen Mario Mandzukic oldu. Juventus'tan ayrıldıktan sonra menajerlerin siyahbeyazlılara önerdiği ancak yüksek ücreti nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Mandzukic'in, Katar'daki hayatından memnun olmadığı ve hem menajerleri hem de Hırvatistan Milli Takımı'ndan arkadaşı Vida'yla temasa geçtiği ifade edildi. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kulübüyle 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor. Yönetimi gelen bu iki teklifi Sergen Yalçın'a ilettiği ve 47 yaşındaki hocanın yanıtını beklediği öğrenildi.



MANDZUKIC: 482 MACTA 189 GOL 86 ASİST



Hırvat oyuncu Mario Mandzukic, milli maçlar hariç 482 maçta görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 189 kez havalandıran Mario Mandzukic, 86 da asit yapmayı başardı ve 275 gole doğrudan katkı sağlamış oldu. Hem forvet hem kanat oynayabilen başarılı oyuncu en çok golünü D.Zagreb (53) forması ile attı.

