Fatih Terim'in doktorundan açıklama!

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından deneyimli çalıştırıcının tedavisi devam ediyor.Fatih Terim ile ilgilenen doktorlardan biri olan İstinye Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında sorulan sorulara 'Fatih Terim'in şuan durumu iyi. İnşallah böyle devam eder.' şeklinde yanıt verdi.



Abdurrahim Albayrak'ı işaret etti: Onda da tespit edildi

Celalettin Kocatürk ayrıca Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı ima ederken 'Fatih Terim'e nasıl bulaştığıyla ilgili durumlar var ama bunu paylaşmak ne kadar doğru. Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var. O kişiler de tespit edildi' ifadelerini kullandı.



Bilim Kurulu üyelerinden Profesör Doktor Alpay Azap ise, '60 yaşın üzerindeki insanlarda bu virüsün mutlaka ağır seyredecek diye bir şart yok. Bunu hafif geçirenler de olacak' dedi.