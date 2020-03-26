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Elneny'den Kuran-ı Kerim paylaşımı: Üzülmeyin Allah bizim yanımızda

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Mohamed Elneny, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile büyük beğeni topladı. Elneny, Instagram hesabından Kuran-ı Kerim okurken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Spor / 26 Mart 2020 Perşembe 09:28
Elneny'den Kuran-ı Kerim paylaşımı: Üzülmeyin Allah bizim yanımızda

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Mısırlı Mohamed Elneny, karantina günlerini Kuran-ı Kerim okuyarak geçiriyor.

Siyah-beyazlı takımın İngiliz ekibi Arsenal'den kiraladığı Mısırlı oyuncu Mohamed Elneny, Instagram hesabından Kuran-ı Kerim okurken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

'ÜZÜLMEYİN ALLAH BİZİM YANIMIZDA'

Elneny, yaptığı paylaşıma, 'Tüm problemlerin, endişelerin ve acıların çözümü, af dilemek ve iyimser olmak. Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda' notunu düştü. Deneyimli oyuncu, daha önce de Bakara Suresi okuduğu görüntüleri paylaşmıştı.

InstagramKarantinaArsenalKuran-ı KerimBeşiktaş

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