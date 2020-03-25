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Koronaya yakalanan Fenerbahçeli belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de corona virüsü paniği yaşanıyor. Sarı-lacivertliler resmi hesabından yaptığı açıklamasında, bir oyuncunun ve bir sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına rastlandığını belirmişti. Test sonucu pozitif çıkan futbolcunun Max Kruse olduğu iddia edildi..

Spor / 25 Mart 2020 Çarşamba 20:09
Koronaya yakalanan Fenerbahçeli belli oldu!

Fenerbahçe'de corona virüs testi pozitif çıkan futbolcunun Max Kruse olduğu öne sürüldü.

Covid-19 kabusu dünya genelinde sosyal hayatı olumsuz yönde etkilerken, spor kulüplerini de vurdu. Türkiye Süper Ligi'nin de içinde bulunduğu birçok Avrupa Ligi'nde ligler askıya alındı ve henüz ne zaman başlayacağı netlik kazanmadı. Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Milan'ın efsane ismi Paulo Maldini, Juventus'un yıldızları Rugani, Matuidi ve Dybala'da da corona virüs görüldü.

Türkiye'de de Fenerbahçe yaptığı açıklamasında A takımdan bir futbolcunun ve bir sağlık personelinin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

MAX KRUSE İDDİASI!

Sosyal medyada yer alan bazı iddialarda corona testinin pozitif çıktığı öne sürülen birkaç isim bulunuyor. Fenerbahçe henüz bu oyuncunun ismini paylaşmadı, Hürriyet'in haberine göre bu isim Max Kruse...



HASTANEYE YATIRILDI

Max Kruse'de corona virüs bulgularına rastlanılmasının ardından Alman yıldızın tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı da ortaya atılan iddialar arasında.

Şimdi konuyla ilgili sarı lacivertli kulüpten resmi açıklama bekleniyor.

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FenerbahçeJuventusMikel ArtetaTürkiyeAvrupa Ligi

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