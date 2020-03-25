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Fenerbahçe: Bir futbolcu ve sağlıkçımızda koronavirüs bulgularına rastlanmıştır

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde korona virüs depremi başladı. Kulüp, bir futbolcu ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandığını açıkladı.

Spor / 25 Mart 2020 Çarşamba 14:36
Fenerbahçe: Bir futbolcu ve sağlıkçımızda koronavirüs bulgularına rastlanmıştır

Galatasaray sonrası Sarı-lacivertli kulüpte de koronavirüs alarmı verildi.

Futbol camiasında da virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından oyuncularını bugün tesislerde test için topladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır' denildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

'Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır. Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.'

KoronavirüsCan Bartu

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