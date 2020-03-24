Trabzonsporlu eski futbolcu şehit düştü

TFF 1. ekiplerinden BB Erzurum'un yaptığı açıklamada daha önce Trabzonspor'da da forma giyen eski futbolcuları Yusuf Duruk'un, Hatay'da şehit düştüğünü bildirdi.



Mavi-beyazlıların konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;



"Kulübümüzün alt yapısında futbol oynamış ve takımımızın formasını terletmiş Yusuf Duruk kardeşimizin Hatay'da askerlik vazifesini yaparken şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Aziz milletimize baş sağlığı diliyoruz. "





