Göksel Gümüşdağ hastaneye kaldırıldı

Turuncu-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden de Göksel Gümüşdağ'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.



Açıklamada, 'Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın sağlık kondisyonunda bu sabah ortaya çıkan belirtiler sebebiyle corona virüsü testi yaptırdığı, ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam saatlerinde kesinleşecek olan 2. test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi ve takip altında olduğunu kamuoyuna duyururuz' ifadelerine yer verildi.