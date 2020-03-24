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Göksel Gümüşdağ hastaneye kaldırıldı

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a hastanede koronavirüs testi yapıldı. Gümüşdağ, sonuçlar çıkana kadar kontrol altında tutulacak.

Spor / 24 Mart 2020 Salı 16:56
Göksel Gümüşdağ hastaneye kaldırıldı

Turuncu-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden de Göksel Gümüşdağ'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, 'Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın sağlık kondisyonunda bu sabah ortaya çıkan belirtiler sebebiyle corona virüsü testi yaptırdığı, ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam saatlerinde kesinleşecek olan 2. test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi ve takip altında olduğunu kamuoyuna duyururuz' ifadelerine yer verildi.

Göksel GümüşdağCorona Virüsü

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