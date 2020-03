Dünya Fatih Terim'i konuşuyor

Dünyava ünlü teknik direktör Fatih Terim, dün akşam sosyal medya hesabından korona testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Türkiye dün akşam Fatih Terim'in açıklamaları sonrası sarsıldı. Deneyimli teknik adam sosyal medyadan yaptığı açıklama ile koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu açıklamalar ise başta İtalya olmak üzere Avrupa'da basınında da geniş yankı uyandırdı. SKY ITALIA: 'KRONİK HASTALIĞI YOK'

Sky Italia, 'Fatih Terim korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Terim'de kronik hastalık bulunmamasına karşın yaşı sebebiyle yüksek risk grubuna dahil edilebilir' ifadeleri yer aldı.



L'EQUIPE: 'EMİN ELLERDEYİM'

Fransa'dan L'Equipe, 66 yaşındaki teknik adamın corona virüs testinin pozitif çıktığı ancak tecrübeli teknik adamın 'Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin' şeklinde paylaşım yaptığını vurguladı.



GAZETTE DELLO SPORT: 'POZİTİF ÇIKTI'

İtalya basınından La Gazetta dello Sport, 'Terim'in testi pozitif çıktı. 66 yaşındaki teknik adam hastaneye kaldırıldı ve sosyal medya hesabından gelişmeyi duyurdu. Ayrıca Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın testi de pozitif çıkmıştı' şeklinde haber paylaştı.



REUTERS: 'TEDAVİ GÖRÜYOR'

Reuters de Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastanede tedavi gördüğünü vurguladı.



MARCA: 'TERİM AÇIKLADI'

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca ise bu gelişmeyi, 'Fatih Terim, sosyal medya hesabından testinin pozitif olduğunu açıkladı. Terim daha önce ligin devam etmesine karşın oyuncularına izin vermiş ve antrenman yaptırmamıştı' şeklinde duyurdu.



Ayrıca Fiorentina Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için destek mesajı paylaştı. Fiorentina Kulübü tarafından Fatih Terim'in sosyal medya üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurduğu mesaja yapılan yorumda, 'Forza Imperatore' (Haydi İmparator) ifadesi kullanıldı.