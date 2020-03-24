Beşiktaş'ta test sonuçları belli oldu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Haber Global'e Beşiktaş'ın koronavirüs test sonuçlarını açıkladı.



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Haber Global Spor Muhabiri Sercan Dikme'ye koronavirüs test sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın, Beşiktaşlı futbolcuların sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı. Yalçın "Ne futbolcularımızda ne de teknik heyetimizde koronavirüs yok" ifadelerini kullandı.