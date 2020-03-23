Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim korona virüse yakalandı. Bu olayın ardından gözler teknik ekip ve futbolculara çevrildi. Alınan bilgiye göre Terim'in yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in testleri negatif çıktı.



Sarı-kırmızılı futbolculardan ise hastalığa ilişkin henüz bir haber gelmedi.



ALTAYLI İDDİALARDA BULUNMUŞTU



Gazeteci Fatih Altaylı, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in ardından Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın da testlerin poztif çıktığını iddia etmişti.

