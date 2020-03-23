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O isimlerin testleri merak ediliyordu!

Galatasaray yardımcı antrenörleri Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin’in korona virüs testleri negatif çıktı.

Spor / 23 Mart 2020 Pazartesi 21:21
O isimlerin testleri merak ediliyordu!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim korona virüse yakalandı. Bu olayın ardından gözler teknik ekip ve futbolculara çevrildi. Alınan bilgiye göre Terim'in yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in testleri negatif çıktı.

Sarı-kırmızılı futbolculardan ise hastalığa ilişkin henüz bir haber gelmedi.

ALTAYLI İDDİALARDA BULUNMUŞTU

Gazeteci Fatih Altaylı, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in ardından  Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın da testlerin poztif çıktığını iddia etmişti.

Hasan ŞaşÜmit DavalaFatih TerimGalatasaray

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