Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüse yakalandığını açıkladı.



Bunun ardından sarı-kırmızılı kulüpten de deneyimli çalıştırıcı için bir destek mesajı geldi.



Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, 'Biz omuz omuza verince neleri başarmadık ki! Seninleyiz hocam! Bir kez daha Birlikte Yeneceğiz' cümleleri kullanıldı.



TRABZONSPOR



Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, ''Kovid-19 teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.' ifadelerine yer verildi.



FENERBAHÇE



Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, 'Galatasaray Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz' ifadelerine yer verildi.



BEŞİKTAŞ



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



BURSASPOR



Bursaspor Kulübü, korona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yeşil-beyazlıların resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, 'Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz' ifadelerine yer verildi.





