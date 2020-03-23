Fatih Terim de virüse yakalandı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sosyal medya hesabından yaptığı açıklama koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.



Terim durumunun iyi olduğu belirtirken 'Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..' paylaşımında bulundu.







TERİM SAĞLIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA



Terim durumuyla ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Dilek Arman "Bir doğrulama aşaması daha olacaktır. Fatih Terim'in çok hafif bir öksürüğü var, ateşi yok. Kulüp doktoru ile aynı hastanede çalışıyoruz. Şuan çok ciddi bir klinik tablo olmadığını biliyorum" dedi.





