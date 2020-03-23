Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ, bugünkü yazısında, 'Galatasaray'ın yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, geçen hafta Koronavirüs şüphesiyle Yeşilköy'deki Acıbadem International Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İlk testi negatif, sonraki pozitif çıkan Albayrak'ın eşi Şükran Hanım'ın da Koronavirüs'e yakalandığını öğrendim. Karantinaya alınan çiftin tedavisi sürüyor' ifadelerini kullandı.



Üstündağ, 'Bu arada 15 Mart'ta oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçını stadyumda izleyen, orada teknik heyet ve diğer yöneticilerle de bir araya gelen Abdurrahim Albayrak'ın hemen akabinde hastalanması, kulüpte büyük endişe uyandırdı. Tüm futbolcular ve teknik heyetin kontrolden geçirildiği, hiç kimsede virüs tespit edilmediği gelen duyumlar arasında. Temennim, Albayrak çiftinin de bir an önce iyileşip taburcu olması...' düşüncesini dile getirdi.



GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI



Abdürrahim Albayrak'ın Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine destek mesajları gelmeye başladı. Eski yönetici Özgür Savaş Özüdoğru ve İdari Menajer yardımcısı Mert Çetin'den geçmiş olsun mesajı geldi.



Galatasaray İdari Menajeri Mert Çetin; 'Allah'ım acil şifalar versin Başkanım dualarımız sizinle' notuyla bir paylaşım yaparken, Özgür Savaş Özüdoğru da; 'Çok değerli Abdürrahim Albayrak ile az önce telefonda konuştum. Her zamanki gibi inancı yüksek, moralini iyi tutmaya gayret ediyor inşallah hanımefendi ile beraber çok çabuk iyileşerek hepimizi mutlu edecek. Dualarımız onlarla' paylaşımında bulundu.