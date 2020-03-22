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İşte Obradoviç'in test sonucu!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol A Takımı teknik direktörü Obradoviç'in koronavirüs test sonucu açıklandı

Spor / 22 Mart 2020 Pazar 17:29
İşte Obradoviç'in test sonucu!

Fenerbahçe BEKO Erkek Basketbol A Takımı'nın bazı oyuncuları ve idarecilerinde koronavirüs belirtilerine rastlandığı duyurulmuştu. COVİD-19 şüphesi olan sporculara testlerin yapıldığını ve Sağlık Bakanlığı'na gönderildiğini ifade eden Fenerbahçe, hiçbir oyuncunun şu an için hastaneye yatmasını gerektirecek bir durumun olmadığını vurgulamıştı.

Önlemler kapsamında takımın tüm oyuncularına teknik ekibe ve idarecilere koronavirüs testi yapılmıştı.

OBRADOVİÇ'İN TEST SONUCU BELLİ OLDU

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol A Takımı Teknik Direktörü Željko Obradovic'in koronavirüs test sonucu açıklandı. Yetkililer Obradovic'in test sonucunun negatif olduğunu bildirdi.

Sağlık BakanlığıKoronavirüsFenerbahçeBasketbol

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