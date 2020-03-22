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Fellaini korona virüse yakalandı

Çin Süper Ligi ekiplerinden Shandong Luneng Taishan forması giyen Marouane Fellaini’nin korona virüs testi pozitif çıktı.

Spor / 22 Mart 2020 Pazar 10:44
Fellaini korona virüse yakalandı

Dünyayı etkisi altına alan ve hayatın her alanını olumsuz etkileyen korona virüse yakalanan futbolculara bir yenisi daha eklendi. Çin’in Shandong Luneng Taishan takımında top koşturan Marouane Fellaini’nin testi pozitif çıktı. 32 yaşındaki oyuncu, salgının başlama noktası olan Çin’de bu hastalığa yakalanan ilk futbolcu olarak da kayıtlara geçti.

Belçika Milli Takımı’nda 87 kez forma giyen Fellaini, İngiltere Premier Lig’de Everton ve Manchester United formalarını da terletmişti.

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