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Cristiano Ronaldo'dan 'Evde Kal' çağrısı

Juventus’un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda çocuklarına hijyenin önemini ve korona virüsten korunmanın yollarını anlatırken, herkese de ’Evde kal’ çağrısında bulundu.

Spor / 22 Mart 2020 Pazar 09:50
Cristiano Ronaldo'dan 'Evde Kal' çağrısı
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Dünyayı saran korona virüs tehlikesinin ardından sporcular günlerini evde geçiriyor. Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, evde çektiği bir videoda çocuklarına hijyenin önemini anlattı. Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Ronaldo, çocuklarına el temizliği için dezenfektan verdi. Portekizli futbolcu videoyu 'Evde kal' notunu paylaşarak herkese çağrıda bulundu.

Cristiano RonaldoEl TemizliğiRonaldo

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