Fenerbahçe Beko'da koronavirüs şüphesi

Dünyada gerçekleşen koronavirüs salgınında bir çok sporcu bu salgına yakalanırken, Fenerbahçe cephesinden de bir açıklama geldi. Fenerbahçe Beko'da oynayan bazı basketbol oyuncuları ve idari kadro üyelerinde koronavirüs belirtilerine rastlanırken, takımın daha detaylı tarama testleri için hastanelere yönlendirildiği belirtildi.



Fenerbahçe, en son yurt dışında Rusya'da oynadı. Sarı-lacivertliler, THY Euroleague maçı için 6 Mart tarihinde Khimki Moskova ile deplasmanda karşılaşmış ardından ING Basketbol Süper Ligi'nde 8 Mart'ta Beşiktaş ve 15 Mart'ta da Tofaş ile oynamıştı.





