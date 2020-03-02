Beyaz Gazete Ana Sayfa

İngiltere'de hedef Muriqi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Newcastle United ve Tottenham sezon sonu transfer için gözlerini Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi’ye çevirdi.

Spor / 02 Mart 2020 Pazartesi 10:43
İngiltere'de hedef Muriqi

Süper Lig’de bu sezon attığı gollerle adından söz ettiren Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi İngilizlerin radarına girdi. İngiltere basınında bugün yer alan haberlerde Premier Lig ekipleri Leicester City, Newcastle United ve Tottenham’ın Kosovalı futbolcuyu takipte olduğu iddia edildi. Haberlerde bu kulüplerin Vedat’ı izlemek için gözlemci gönderdiği ve sezon sonunda transfer için 30 milyon sterlini gözden çıkarttıkları belirtildi.

Vedat Muriqi bu sezon Süper Lig’de 24 hafta itibariyle sarı-lacivertli forma altında 13 gol, 5 asistlik performans gösterdi.

FormaİngiltereNewcastle UnitedLeicester

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar