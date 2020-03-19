Sporda koronavirüs toplantısı bugün yapılacak!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ile bugün 13.30'da bir araya gelecek. Toplantıda koronavirüsün spor müsabakalarına etkisi değerlendirilecek