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Sporda koronavirüs toplantısı bugün yapılacak!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ile bugün 13.30'da bir araya gelecek. Toplantıda koronavirüsün spor müsabakalarına etkisi değerlendirilecek

Spor / 19 Mart 2020 Perşembe 10:22
Sporda koronavirüs toplantısı bugün yapılacak!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ile bugün 13.30'da bir araya gelecek.

Toplantıda koronavirüsün spor müsabakalarına etkisi değerlendirilecek.

Türkiye Futbol FederasyonuGençlik ve Spor BakanıTürkiye Basketbol FederasyonuTürkiye Voleybol FederasyonuHidayet Türkoğlu

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