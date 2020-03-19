Ligler virüs nedeniyle ertelendi

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, 'Süper Lig ile beraber basketbol ve voleybol ligleri de ertelendi.' dedi.



Gençlik ve Spor Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF, TBF, TVF ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanının katıldığı 'Sporda Koronavirüs' toplantısı sona erdi.



Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) nedeniyle başta futbol olmak üzere basketbol ve voleybola ara verildi. Organizasyonlara 3 hafta ara verildi.



Kararı duyuran Bakan Kasapoğlu, 'Süper Lig ile beraber basketbol ve voleybol ligleri de ertelendi.' dedi.



Erdoğan 3 haftaya dikkat çekmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada önümüzdeki 3 haftanın çok kritik olduğunu vurgulayarak, vatandaşlardan evden çıkmamaya azami dikkat göstermelerini istemişti. Cumhurbaşkanı, hatta toplu ibadetten bile kaçınmalarını istemişti.

