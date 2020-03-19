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Ligi kısaltacak öneri!

Liglerin ertelenmesini değerlendiren Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Açıkçası aklıma ilk gelen acaba belli bir süre sonra 3-4 haftaya kısaltımış bir ligle play-off sistemi gelebilir mi? Bunun için de iyi bir çalışma yapılması lazım ve küme düşmenin kaldırılması lazım." dedi.

Spor / 19 Mart 2020 Perşembe 22:28
Ligi kısaltacak öneri!

Liglerin ertelenmesiyle ilgili kararı yorumlayan Rıdvan Dilmen, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüştüğünü söyledi. Dilmen, liglerin devamı ile ilgili play-off önerisinde bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

"Sporcu sağlığı her şeyden önemli. Fakat enteresandır, dün Nihat beyle konuşma şansım olmuştu. Süper Lig kulüplerinin yüzde 30'u oynamak istiyormuş maçları. TFF 1. Lig'de de 6-7 kulüp oynamak istiyormuş. Daha sonra anlaşma sağlanıp Ankara'ya gidilmiş. 27 Haziran'ı da konuşmak mümkün değil. Premier Lig 3 Nisan'da başlayacak dendi 30'una atıldı. Bundan sonra alınacak kararları gün tarih belirlemeden alınmalı. En kısa zamanda ülkemiz de atlatır. Yarın bir karar çıkacağını düşünmüyorum.

"Küme düşmenin kaldırılması lazım"

Açıkçası aklıma ilk gelen acaba belli bir süre sonra 3-4 haftaya kısaltımış bir ligle play-off sistemi gelebilir mi? Bunun için de iyi bir çalışma yapılması lazım ve küme düşmenin kaldırılması lazım. Dünya olağanüstü bir durumdan geçiyor."

Nihat ÖzdemirSüper LigRıdvan Dilmen

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