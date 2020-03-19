Beyaz Gazete Ana Sayfa

Kritik toplantı öncesi Kasapoğlu'dan ilk açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, futbol, basketbol, voleybol federasyonları ve Kulüpler Birliğinin başkanları ile bir araya geldi.

Spor / 19 Mart 2020 Perşembe 12:16
Kritik toplantı öncesi Kasapoğlu'dan ilk açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tüm federasyon başkanlarını koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında saat 13:30'da toplantıya davet etti.

Toplantı girişinde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Federasyon başkanlarını dinleyeceğiz. Onların da bu süreçte çok fazla çalışması gerekiyor. Ne tür çalışmaları olduğunu konuşacağız. Gündemimizde pek çok konu var. Süreci konuşacağız. Ancak içinde olduğumuz günler itibariyle federasyonlar ile hem bugünü hem de yarını titizlikle planlamak zorundayız. Amaç buradan irtifa kaybetmeden çıkabilmek." dedi.

KoronavirüsGençlik ve Spor Bakanı

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar