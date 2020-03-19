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Fenerbahçe'de yeni planlar!

Son olarak Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelen ve mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de, gözler gelecek sezona çevrildi. Sarı lacivertli mevcut yönetim, bir daha teknik direktör konusunda sıkıntı yaşamak istemezken, 2021 yılında olmasını istediği Fenerbahçe'nin 'futbol aklını' belirledi. İşte Fenerbahçe'nin yepyeni sistemi ve o sistemin içerisinde yer alacak 3 kritik isim.

Spor / 19 Mart 2020 Perşembe 09:35
Fenerbahçe'de yeni planlar!

Fenerbahçe, önceki gün resmi sitesinden yaptığı duyuruyla Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile temas kurulduğunu ancak görüşmelerin sezon sonuna kadar dondurulduğunu açıkladı.



KOŞUKAVAK BİRLEŞTİRİCİ BAĞ OLACAK

Sarı-lacivertlilerin Koşukavak'ı teknik direktör olarak düşünmediği, üst yapı ile altyapı arasında köprü görevini vermeyi planladığı bildirildi.

Ali Koç yönetimi, bu uygulamaya aslında David Badia ile başlamıştı. Comolli'nin ardında göreve başlayan Badia, kişisel sorunlarını gerekçe göstererek geçtiğimiz yaz bu görevden ayrıldı.

Fenerbahçe'nin sportif direktörlük ve futbol takımları arasında köprü olacak bir isim konusunda ısrarcı olduğu ve bu konuda arayışın sürdüğü bildirildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Gelecek yıl sportif direktör çok yüksek ihtimalle Emre Belözoğlu olacak. Yalçın Koşukavak, Belözoğlu önderliğinde kurulacak ekipte yer alacak.

Genç oyuncuların gelişimi ve A takıma aktarımı konusunda raporlar hazırlayacak, A takım teknik direktörüne ve sportif direktöre sunacak. Böylece öz kaynak değerlendirilecek.

Bu sezona Bursaspor'la başlayan Koşukavak, Timsahlar'ın başında çıktığı 15 lig maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alsa da görevinden ayrıldı. Altay'ın başına geçen genç çalıştırıcı, siyah-beyazlılar ile çıktığı 6 lig maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.



SEZON BİTER BİTMEZ EROL BULUT

Fenerbahçe teknik direktörlük içinse listenin başında Erol Bulut'u tutuyor. Yönetim sezon sonuna kadar mevcut teknik ekiple yoluna devam etme hedefinde. Sezon sonunda ise Emre Belözoğlu önderliğinde kurulacak yeni futbol yapılanmasıyla başarının kapılarının açılması hayal ediliyor.

YANAL İLE YOLLAR RESMEN AYRILDI

Fenerbahçe ile Ersun Yanal yolları ayıralı çok oldu ancak tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesinin feshi, TFF'ye dün bildirildi. Kulüp 1 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ersun Yanal'dan gelen talep üzerine kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Beklenen fesih ise dün TFF'nin sitesinde 13 Mart tarihiyle belirtildi. Antrenörlerin mukaveleleri ise daha önce sonlandırılmıştı. Volkan Kazak ile Niyazi Eniseler'in sözleşmeleri 10 Mart'ta feshedilmişti.



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