Trabzonspor'da ayrılık!

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, 'Şirketimiz ile John Obi Mikel arasındaki 30 Haziran 2019 başlangıç 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.' ifadeleri kullanıldı.



Fesih anlaşması kapsamında futbolcunun, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçtiği kaydedildi.







NE OLMUŞTU?



Obi Mikel, corona virüsü salgını nedeniyle ligin iptal edilmesine ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapmıştı. Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel, ligin devam etmesine sosyal medya hesabından tepki göstermiş ve bu ortamda futbol oynamak istemediğini belirterek sezonun iptal edilmesi gerektiğini savunmuştu.Mikel instagram hesabından 'Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum.Bu kritik zamanda herkes aileleri ve sevdikleriyle evde olmalı. Dünya bu kadar çalkantılı bir dönemle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmeli.' ifadeleriyle sezonun iptal edilmesi gerektiğini belirtmiş ve Başakşehir maçında forma giymemişti.

