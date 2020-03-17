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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den kritik koronavirüs açıklaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in ertelenmeyeceğini ve nisan ayının sonuna kadar maçların seyircisiz olarak oynanacağını belirterek, "Hedef liglerin haziran sonuna kadar bitirilmesi" dedi.

Spor / 17 Mart 2020 Salı 16:37
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den kritik koronavirüs açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı, UEFA'yla koronavirüs nedeniyle 55 katılımcı ülkeyle yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.Süper Lig maçlarının ertelenip ertelenmeyeceği yönündeki tartışmalara ilişkin konuşan Özdemir, 'Şu anda alınmış kararda değişiklik yok. Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz olarak maçlar devam edecek. Yerel liglerin Haziran sonuna kadar düzenlenmesi için gayret gösterilmesi talep edildi, Haziran sonuna kadar tamamlanması arzulanmaktadır' ifadelerini kullandı.Özdemir, 'UEFA Başkanı Ceferin, EURO 2020, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ile ilgili bize sunum yaptı. Ana nedeni, EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesiydi' dedi.

KoronavirüsNihat ÖzdemirAvrupa Ligi

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