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Juventus'ta 2. koronavirüs vakası

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, 32 yaşındaki Fransız futbolcusu Blaise Matuidi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Spor / 17 Mart 2020 Salı 20:09
Juventus'ta 2. koronavirüs vakası

Juventus'un resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Blaise Matuidi'nin testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Juvventus'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Futbolcu Blaise Matuidi bugün sonucu pozitif çıkan Coronavirus-COVID-19 testine girmiştir. Kendisi 11 Mart'tan bu yana kendi isteğiyle evinde kalmaktadır ve gözlem altında tutulmaktadır. Matuidi'nin durumu iyi ve semptomların hiçbirini taşımamaktadır.



RONALDO DÖNMEK İSTEMEDİ

Geçtiğimiz günlerde annesinin felç geçirmesi sebebiyle İtalya’dan Portekiz’e giden Cristiano Ronaldo, buradan Juventus Başkanı Agnelli’ye telefon etmiş ve koronavirüs riski sebebiyle İtalya’ya geri dönmek istemediğini söylemişti. Juventus’u şoka sokan bu haberden sonra ilginç bir gelişme yaşandı.

Juventus

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