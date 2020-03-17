Avrupa futboluna koronavirüs darbesi

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 2021 yılına ertelendi. Turnuva, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacak. Öte yandan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin de askıya alındığı bildirildi.
Norveç Futbol Federasyonu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) bir yıl ertelendiğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada; UEFA, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 2021 yılına ertelenmesine karar verdi. Organizasyon 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak" denildi.
Öte yandan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmaları da koronavirüs tehdidi geçene kadar askıya alındı.