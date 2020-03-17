Avrupa futboluna koronavirüs darbesi

Norveç Futbol Federasyonu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) bir yıl ertelendiğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada; UEFA, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 2021 yılına ertelenmesine karar verdi. Organizasyon 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak" denildi.



Öte yandan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmaları da koronavirüs tehdidi geçene kadar askıya alındı.

