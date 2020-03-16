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Sivas deplasmanda kaybetti!

Süper Lig’in 26. hafta kapanış maçında Antalyaspor sahasında ağırladığı Sivasspor’u 1-0 mağlup etti.

Spor / 16 Mart 2020 Pazartesi 22:10
Sivas deplasmanda kaybetti!

Süper Lig'de 26. haftanın son maçında Antalyaspor ve Sivasspor karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Antalyaspor'a 1-0'lık galibiyeti getiren golü, 81. dakikada Veysel Sarı attı.

Sivasspor'da Goiano, 85. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

SİVAS BÜYÜK YARA ALDI

Antalyaspor, bu galibiyetle 30 puana çıktı ve 11. sıraya yükseldi. Sivasspor ise şampiyonluk yarışında yara alarak 49 puanla 4. sırada kaldı.




SivassporVeysel SarıSüper LigAntalyaspor

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