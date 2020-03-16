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Koronavirüs futbol camiasından can aldı!

İspanya’nın Atletico Portada Alta takımında antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia’nın, korona virüs sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Spor / 16 Mart 2020 Pazartesi 16:46
Koronavirüs futbol camiasından can aldı!

İspanya'da etkisini arttırarak devam ettiren korona virüs nedeniyle futbol camiasından bir kişi hayatını kaybetti. İspanya'nın Malaga şehri takımlarından Atletico Portada Alta'nın 21 yaşındaki antrenörü Francisco Garcia'nın virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. 2017-2018 sezonunda Malaga ekibinde çalışmalara başlayan antrenör için kulüpten, 'Hayatını kaybeden koçumuz Francisco Garcia'nın ailesine, arkadaşlarına ve yakın arkadaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Sensiz ne yapacağız Francis? Şüphesiz seni sonsuza kadar unutmayacağız” açıklaması yapıldı.

21 yaşındaki antrenörün yakın zamanda kanser tedavisi de gördüğü öğrenildi.




Kanser TedavisiMalaga

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