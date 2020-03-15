Derbide kazanan çıkmadı!

Süper Lig'de 26. haftanın en kritik müsabakasında Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geldi.. Corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan derbi 0-0 sona erdi.



Bu sonuçla Galatasaray puanını 50 yaptı ve 3. sırada yer aldı. Beşiktaş 44 puanla 5. sırada kaldı.



En son 2007'de



Galatasaray ile Beşiktaş en son 2007-08 sezonunda bir derbiyi seyircisiz oynamışlardı. 2006-07 sezonunda 33. haftadaki Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle ceza alan Galatasaray, 5 maç ceza almıştı.



2007-08 sezonunda da o dönem Ali Sami Yen'de 29 Eylül 2007'de oynanan derbiyi Galatasaray, Beşiktaş'a karşı 2-1 kazanmıştı.



Soğuk şanssızlığı



İstanbul'da hava sıcaklığının dün itibariyle 10 derece birden düşmesi herkesi etkiledi. Hem futbolcular hem teknik heyetler hem de statta görevli herkes soğuk havadan nasibini aldı.



Yağmurun da artmasıyla zor şartlar baş gösterdi. Koronavirüs korkusunu da taşıyan takımlar soğuk hava nedeniyle tedirgindi.



Falcao'dan uyarı



Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, kritik mücadele öncesi sosyal medyadan özel bir mesaj paylaştı.



İstanbul fotoğrafıyla beraber Koronavirüs önlemlerine değinen Falcao, 'Lütfen belirlenen kurallara uyun ve tüm talimatları takip edin. Ellerinizi yıkamayı unutmayın' diyerek virüsle mücadeleyi işaret etti.



Uyarılara rağmen geldiler



Karşılaşma öncesinde Beşiktaş Kulübü'nden yapılan tüm uyarılara rağmen bazı taraftarlar Ümraniye'de tesislerin önünde takımı stada uğurladı.



50 kadar taraftar, takım otobüsünün çıkış anında meşaleler yaktı ve tezahüratlarla takımı derbiye yolladı.



Güvenlik önlemleri aksamadı



Derbinin seyircisiz olmasına karşın İstanbul Emniyeti teyakkuzda kalmaya devam etti. Maç gününde sabah saatlerinden itibaren yaklaşık bin tane güvenlik görevlisi yer aldı.



Spor Şube, çevik kuvvet birimleri, polisler ve stadın özel güvenlikleri maçın bitiş anına kadar görev yaptı.



En ufak bir aksaklığa izin verilmezken, özellikle takım otobüslerinin stada giriş anlarında yoğun bir çalışma yapıldı.



Florya'dan uğurlama



Galatasaray taraftarları kendi sahalarında destekleyemeyecekleri takımlarını Florya'da derbiye uğurladı.



Meşalelerle gelen sarı-kırmızılı taraftarlar takım otobüsü tesislerden çıktıktan sonra eşlik etti. Meşalelerle ve tezahüratlarla takım otobüsüne bir süre yolda da eşlik edildi.



Şenol Güneş'ten takip



A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, Galatasaray-Beşiktaş derbisini tribünden takip etti. Şenol Güneş, protokol tribünden karşılaşmayı seyretti.



Çanakkale destanı unutulmadı



Tribünlerde taraftar olmamasına karşın sarı-kırmızılı taraftar grupları Çanakkale Destanını unutmadı. 18 Mart'ta 105. yılı kutlanacak Çanakkale Zaferi pankartlarla anıldı.



Dev pankartlar tribünlere yerleştirildi. 'Çanakkale Zaferinin 105. Yılında Kahramanlarımızı Saygı ve Rahmet ile Anıyoruz' ve 'Bir Destandır Çanakkale' yazılı pankartlar beğeni topladı.



Fenerbahçe tarifesi



Beşiktaş ile kritik bir derbi mücadelesinde karşılaşan Galatasaray'da ilk 11 dikkat çekti. Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı 3-1 kazandığı mücadelede olduğu gibi hücuma yatkın bir takım çıkaran sarı-kırmızılılarda Fatih Terim aynı tarifeyi uyguladı.



Seri-Lemina orta sahasına Belhanda eklendi. Hücum üçlüsü; Onyekuru-Feghouli-Falcao'dan oluştu. Fatih Terim; ideal derbi planını bozmadı.



İdeal kadro



Galatasaray deplasmanına gelen Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ideal 11'ini kullandı. Hücum hattında özellikle Boateng-Burak Yılmaz ikilisini bozmayan siyah-beyazlılar; savunma beklerinde de Gökhan ile Caner'i oynattı.



Orta alanda da Atiba-Elneny bozulmazken; kanatlarda Boyd ve Nkoudou vardı.



