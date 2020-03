Fenerbahçe galibiyeti unuttu

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına konuk oldu. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan müsabakayı Konyaspor 1-0 kazandı.



Maçta tek golü 41. dakikada Bajic kaydetti. Konyaspor'da 67. dakikada Skubic ve 76. dakikada Ömer Ali kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.



VAR kontrolü



16. dakikada Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşu kaleci Harun'da kaldı. Konyasporlu futbolcular topun içeride olduğu yönünde itirazda bulundu. Hüseyin Göçek, VAR'la konuştu. Tamamının çizgiyi geçmediği kararı verildi.



Fenerbahçe 40 puanla 7. sırada kaldı. Konyaspor ise 26 puanla 14. sıraya yükseldi.



MAÇTAN NOTLAR



Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, geçen haftaki Yukatel Denizlispor maçının ilk 11'ine göre 6 oyuncu değişikliğiyle sahada yer aldı.



Antrenör Zeki Murat Göle'nin başında bulunduğu Fenerbahçe'de, ligin 25. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında ilk 11'de yer alan kaleci Altay Bayındır ile Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu ve Kruse'nin yerine, kaleci Harun Tekin ile Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Zajc, Jailson ve Rodrigues'e ilk 11'de yer verildi.



Sarı-lacivertlilerde Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Altay Bayındır ve Serdar Aziz kart cezaları nedeniyle, Kruse ve Nabil Dirar da sakatlık nedeniyle kadroda yer almıyor.



Fenerbahçe karşılaşmaya; Harun Tekin, Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Zajc, Rodrigues, Muric ilk 11'i ile çıktı.



İttifak Holding Konyaspor'da 1 değişiklik



İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yaptıkları maçın 11'ine göre takımını 1 mecburi değişiklikle sahaya sürdü.



Tecrübeli teknik adam, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde yer alan kırmızı kart cezalısı Serkan Kırıntılı'nın yerine Ertuğrul Taşkıran'ı ilk 11'e dahil etti.



Konyaspor karşılaşmaya; Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia ve Bajic ilk 11'i ile başladı.



Yeşil-beyazlı ekipte, sakatlıkları nedeniyle Farouk Miya ve Marin Anicic kadroda yer almadı.



Tribünler boş



Karşılaşma, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında boş tribünler önünde oynandı. Yeşil-beyazlılar, maç öncesi ısınmaya çıkarken, 'Bu vatan hepimizin, işte tapusu' yazılı 18 Mart Çanakkale Zaferi temalı tişörtleri giydi.



Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki maça futbolcular, 'Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale. 105 yıl önce bizim için duran kalpleri rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz' yazılı pankartla çıktı.



Stada, 'Hilalin gölgesinde saklı abideler, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz' pankartı ile dev Türk bayrağı asıldı.



Öte yandan maçın hakemleri ile her iki takım oyuncuları, ellerini spreyle dezenfekte etti.