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UEFA devler ligini erteledi!

UEFA, gelecek hafta Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Gençlik Ligi’nde oynanacak maçlar ile yapılacak kura çekimlerinin korona virüsü salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Spor / 13 Mart 2020 Cuma 11:52
UEFA devler ligini erteledi!

UEFA, korona virüs salgını nedeniyle aldığı kararları resmi internet sitesinden açıkladı.

UEFA, bu kapsamda Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda 17 ve 18 Mart'ta oynayacak karşılaşmaları, 9 Mart oynanması planlanan UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu müsabakalarını, 17 ve 18 Mart'taki UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final maçlarının ertelendiği duyuruldu.

Ayrıca 20 Mart'ta yapılması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kura çekimi de ertelendi.

Bu maçların ne zaman yapılacağına ilişkin kararların daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

Bu arada UEFA, 17 Mart Salı korona virüs tehlikesini konuşmak üzere toplantı yapacak.

ToplantıAvrupa LigiÇeyrek Final

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