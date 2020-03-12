Beyaz Gazete Ana Sayfa

UEFA'da 'Koronavirüs' toplantısı

UEFA, Avrupa futbolunun tüm paydaşlarını 17 Mart’ta koronavirüs konusunda alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplantıya davet etti.

Spor / 12 Mart 2020 Perşembe 15:03
UEFA'da 'Koronavirüs' toplantısı

Çin’de başlayan ve hızla Avrupa’da da yayılan koronavirüs (Covid-19) spor müsabakalarına sekte vurmaya devam ediyor. İtalya ve İspanya da dahil olmak üzere Avrupa’da birçok spor organizasyonu iptal edilirken, UEFA’dan federasyonlara çağrı geldi. Resmi bir açıklama yapan UEFA, Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüsü pandemi olarak belirlemesinin ardından futbolda alınacak tedbirleri görüşmek üzere tüm üye federasyonları ve paydaşları 17 Mart’ta video konferans toplantısına davet etti.

Açıklamada, yapılacak video konferansta UEFA EURO 2020 de dahil olmak üzere tüm yur tiçi ve Avrupa yarışmalarının görüşüleceği ifade edildi. Toplantı sonrası ise detaylı açıklama yapılacak.

KoronavirüsKonferansToplantıİspanyaİtalya

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar