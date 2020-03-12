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Ronaldo duyurdu! 'Karantinada kalacağım'

Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Rugani'nin koronavirüse yakalanması sonrası Portekiz'den İtalya'ya dönmeyeceğini kulübe bildirdi.

Spor / 12 Mart 2020 Perşembe 12:28
Ronaldo duyurdu! 'Karantinada kalacağım'

İtalyan ekibi Juventus, 25 yaşındaki defans oyuncusu Daniele Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bu gelişme üzerine Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Torino'ya dönmeyeceğini açıkladı. Felç olan annesi için ülkesi Portekiz'de bulunan Ronaldo, Madeira'da karantinada kalacağını doğruladı.

İtalya'da Serie A da dahil olmak üzere 3 Nisan'a kadar tüm spor aktiviteleri askıya alınmıştı.

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