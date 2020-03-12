Basketbolda karşılaşmalara koronavirüs engeli!

Uluslararası Basketbol Federasyonu'ndan (FIBA) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mevcut durumun değerlendirildiği, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına tüm FIBA müsabakalarının 13 Mart Cuma gününden itibaren ertelendiği kaydedildi.



Açıklamada, FIBA'nın gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceği ve uygun şartların oluşması halinde maçların oynanıp oynanmayacağı konusundaki seçenekleri değerlendireceği ifade edildi.



THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçları askıya alındı



Koronavirüs, birçok spor organizasyonunda olduğu gibi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Avrupa Ligi ile TOFAŞ'ın yoluna devam ettiği ULEB Avrupa Kupası'nın programını da sekteye uğrattı.



Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19'u 'küresel salgın' ilan etmesi sonrası alınan tedbirler gereği iki turnuvaya da bir süre ara verileceği belirtildi.