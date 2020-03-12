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Başakşehir sahasında Kopenhag'ı yendi!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir evinde Danimarka temsilcisi FC Kopenhag’ı 1-0 mağlup etti.

Spor / 12 Mart 2020 Perşembe 20:13
Başakşehir sahasında Kopenhag'ı yendi!

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Kopenhag'ı konuk etti. Turuncu-lacivertli takım mücadeleyi 87. dakikada penaltıdan Edin Visca'nın attığı golle 1-0 kazandı. Rövanş mücadelesi 19 Mart'ta Danimarka'da oynanacak.

TRİBÜNLER KIRMIZI-BEYAZ RENKLERE BÜRÜNDÜ

Medipol Başakşehir ile Kopenhag arasında oynanan mücadele öncesinde tribünlerdeki tüm koltuklara Türk bayrağı bırakıldı.Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi "TURKSPORU" kapsamında maçı izlemeye gelen taraftarlara, üzerinde "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" yazılı kırmızı-beyaz tişörtler dağıtıldı.



TRİBÜNLERDE KORONAVİRÜSE KARŞI TEDBİR

Karşılaşmayı izlemek için tribünlere gelen bazı taraftarların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir aldığı gözlendi.Maske ile tribünlerde oturan bazı taraftarların, ellerine de sık sık kolonya ve anti bakteriyel jel döktüğü görüldü.


DanimarkaFatih TerimMedipol BaşakşehirAvrupa LigiKopenhag

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