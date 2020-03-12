Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Kopenhag'ı konuk etti. Turuncu-lacivertli takım mücadeleyi 87. dakikada penaltıdan Edin Visca'nın attığı golle 1-0 kazandı. Rövanş mücadelesi 19 Mart'ta Danimarka'da oynanacak.



TRİBÜNLER KIRMIZI-BEYAZ RENKLERE BÜRÜNDÜ



Medipol Başakşehir ile Kopenhag arasında oynanan mücadele öncesinde tribünlerdeki tüm koltuklara Türk bayrağı bırakıldı.Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi "TURKSPORU" kapsamında maçı izlemeye gelen taraftarlara, üzerinde "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" yazılı kırmızı-beyaz tişörtler dağıtıldı.







TRİBÜNLERDE KORONAVİRÜSE KARŞI TEDBİR



Karşılaşmayı izlemek için tribünlere gelen bazı taraftarların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir aldığı gözlendi.Maske ile tribünlerde oturan bazı taraftarların, ellerine de sık sık kolonya ve anti bakteriyel jel döktüğü görüldü.





