Trabzon liderliğe yükseldi!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, Elazığ depremi nedeniyle ertelenen 19. hafta maçında Yeni Mlatyaspor'a konuk oldu. Bordo-mavililer zorlu maçtan 3-1 galip ayrılıp puanını 52'ye çıkararak averajla zirveye yerleşti.



2020 YILINDA LİGDE YENİLGİSİ YOK!



Fırtına'ya liderliği getiren golleri 10'da Filip Novak, 30'da Jose Sosa ve 55'te Anthony Nwakaeme kaydetti. 10 haftadır ligde kaybetmeyen Trabzonspor bu süreçteki 8. galibiyetine imza attı. Trabzonspor ligdeki son mağlubiyetini 16 Aralık 2019'da 2-1'lik skorla evinde Denizlispor'a karşı almıştı.



Galibiyet hasreti 10 haftaya çıkan ve 25 puanda kalan ev sahibi Yeni Malatya'nın tek golü ise 44'te Umut Bulut'tan geldi.







NWAKAEME SERİYE BAĞLADI!



Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Anthony Nwakaeme, son haftalarda sergilediği performansla takımını sırtlıyor. Nijeryalı futbolcu, Yeni Malatyaspor karşısında da fileleri havalandırarak Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta 6 gole ulaştı. Nwakaeme ligdeki toplam gol sayısını ise 10'a çıkardı.







SÜPER LİG'DE KRİTİK HAFTA



Süper Lig'in 26. haftasında şampiyonluk yarışını etkileyecek çok heyecanlı maçlar oynanacak.







