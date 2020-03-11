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Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Galatasaray- Beşiktaş maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek

Spor / 11 Mart 2020 Çarşamba 10:02
Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamada, 15 Mart Pazar günü Türk Telekom Stadı'na saat 19.00'da oynanacak mücadelede Abdulkadir Bitigen'in düdük çalacağı belirtildi.

Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan'ın üstleneceği derbinin dördüncü hakeminin ise Hakan Ceylan'ın olacağı aktarıldı.

Derbide VAR hakeminin Ali Palabıyık'ın olacağı AVAR'da ise Murat Erdoğan ile Serkan Olguncan'ın görev alacağı kaydedildi.

Öte yandan yine 26. haftada oynanacak Trabzonspor-Başakşehir maçını ise Fırat Aydınus yönetecek.





Fırat AydınusSüper LigBeşiktaş

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