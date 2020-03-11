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Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural korkuttu

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, TFF 1. Lig'de Adana Demirspor ile oynanan maçın sonunda rahatsızlandı. Deneyimli teknik adamın, tansiyon problemi yaşadığı bildirildi.

Spor / 11 Mart 2020 Çarşamba 20:06
Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural korkuttu

Ligin 27. haftasında Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakayı Ege temsilcisi 3-2 kazandı.

Karşılaşmanın son anlarında büyük stres yaşayan Yılmaz Vural, bitiş düdüğünün ardından fenalaştı.

Statta bekleyen 112 Acil Servis ekibi, ambulansla Vural'ın bulunduğu yedek kulübesine kadar giderek deneyimli teknik adama müdahale etti.

Tansiyonu düştüğü belirlenen Vural'a dilaltı hapı verildi. Bir süre yedek kulübesinde oturarak dinlenen Yılmaz Vural, daha sonra soyunma odasına gitti.





Yılmaz VuralFatih Terim112 Acil Servis

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