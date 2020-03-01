Galatasaray 8'de 8 yaptı

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. 3-0''lık net bir galibiyete imza atan Sarı Kırmızılılar, 8 maçlık galibiyet serisini sürdürdü.



Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 3. dakikada son haftaların formda ismi Donk ve 33'te Falcao'nun golleriyle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da iştahlı ve atak futbolunu sürdüren sarı-kırmızılı takımda 69'da bir kez daha sahne alan Falcao durumu 3-0 yaptı.



Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonucu değiştirmedi ve Galatasaray maçı 3-0 kazanarak puanını 48'e yükseltti. Başkent ekibi ise 27 puanda kaldı.



ŞEHİTLER UNUTULMADI



Türk Telekom Stadı'nın koltuklarına Türk bayrağı bırakılırken, fotoğrafları spor tabelasından gösterilen şehitlerin isimleri tek tek okundu. Taraftarlar, şehitlerin isimleri okunduğunda 'Burada' diye karşılık verdi.







GALATASARAY'DAN ÖZEL FORMA VE ASKER SELAMI



Galatasaray ekibi stada önünde Türk bayrağı arkasında ise 'Mehmet' yazılı tişörtlerle çıktı ve asker selamı verdi. Gençlerbirliği ise karşılaşmada üzerinde Türk bayrağının olduğu forma ile mücadele etti.





