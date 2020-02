Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert sözler

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kasımpaşa maçı sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına cevap verdi.



İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları;



Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, tüm takımlar... Kardeşimiz, dayımız, eniştemiz... Sadece renkler bizi ayırt ediyor, biz düşman değiliz. Tüm söylemlerimizde, toplumun deşarjı olması gereken futbolu nefret haline getirmeyelim. İnsanları kendi başarısızlıklarımız için, sokağa dökme anlamına gelecek söylemlerden kaçınalım.



'TV'LERE ÇIKIP AĞLIYORSUN'



Başka bir şey onu ağlatmasın. Hem gülüyorsunuz, hem de her gün TV'lerce çıkıp ağlıyorsun. Geçen yıl Kasım ayında Rusya'daydık, 1 saat önce 17 kulüp adına, sadece 8 kulübün imzaladığı bir bildiri yayınlandı. Bunu imzalayan başrollerden birinin hakemlerden şikayet etmesini anlamıyorum. Hakemler de insandır, hata yapabilir derken, hakemler melek mi oldu?



'KADIKÖY'E KAZANMAYA GİDİYORUZ'



Ben Kadıköy'e kazanmaya gidiyorum, dostça, eşit, adil... Bizim lehimize de hakem hatası istemiyoruz, bizim karakterimizde bu var. Samimi söylüyorum. Biz orada yenebiliriz, 6-0 yenildik, onu da TV programı yaptılar.



'TFF'DEN CEVAP ALAMADIK'



TFF'ye limit artırımını 4 maddenin hangisine dayanarak yaptınız diye sorduk, bunun yanıtını alamadık. Bundan basit bir soru yok, bu kadar!



'7 TAKIM BİRDEN POTADA'



Herkesin yaralı olduğu yerde konsensustan bahsetmek zor. Hoşgörü ve sporun kardeşlik için yapılmasıyla birliğin elde edileceğine inanıyorum. Bugün 7 takım potada, bu müthiş bir mücadele, bundan zevk almamız gerekir. Yeter ki eşit ve adil bir yarış olsun.



'DEVLET BABADIR'



Siz önce devlet kurumlarına tepki göstereceksiniz, sonra devlet babaya teşekkür edeceksiniz. Bu böyle olmaz. Devlet, babadır tamam ama önce tepki, sonra teşekkür. Bu böyle olmaz!''



'KAYYUM TALEBİNDEN UTANIYORUM'



Kayyum talebi var. Kayyum'a neden gidersiniz? Mali ve idari açıdan iflas edince Kayyum istersiniz. Ben ilk defa bir kulüpten seçime gitmek için Kayyum atanmasını görüyorum. Buna çok üzülüyorum. Böyle bir talep Galatasaray'ı sadece kaosa götürür.



ŞAMPİYONLUK MESAJI



Son düdük çalınmadan mücadele bitmez, Galatasaray bu mücadelenin merkezindedir. Hak edenin kazanmasını diliyorum, hak edenin Galatasaray olmasını diliyorum.



ALİ KOÇ'A CEVAP



Ben her yerde TV programına çıkmaya hazırım. Bazı başkanlar, televizyona çıkmayı çok seviyor. Neredeyse haber bültenlerini de sunacaklar. Dikkat edin elinizden mesleğinizi almasınlar.