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Kasımpaşa - Galatasaray (CANLI)

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

Spor / 09 Şubat 2020 Pazar 18:55
Kasımpaşa - Galatasaray (CANLI)

KASIMPAŞA: 0 - GALATASARAY:2

Canlı anlatım;

31' Quaresma'nın sağdan sert ortasında Thiam'a gelen topu Muslera son anda aldı.
28' Ceza alanı sol köşesinde topu alan Linnes şık çalımlarla kaleye sokuldu, vuruşunda top dışarı gitti.
22' GOL! Adem Büyük penaltıyı gole çevirdi ve skoru 2-0'a getirdi.
20' Ömer'in vuruşunda top koluna çarpan Hadergjonaj sarı kart gördüSarı Kart - Florent Hadergjonaj
19' Mete Kalkavan VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izlemeye gitti ve penaltıyı verdi.
11' Soldan sıfıra inen Quaresma'nın ortasında Linnes topu kafayla karşıladı.
9' Galatasaray'ın golü Meriah kendi kalesine olarak düzeltildi.
8' Sağdan ceza alanında sıfıra inen Emre Akbaba'nın içeri pasında Feghouli topu kontrol edip dar açıdan vurdu, ön direkte Meriah'a çarpan top ağlara gitti.
7' GOL! Feghouli attı! Galatasaray öne geçiyor...
5' Galatasaray'da Saracchi kenara geldi, Linnes oyundaMarcelo Saracchi - Martin Linnes
4' Saracchi kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Oyuna devam ediyor Uruguaylı sol bek
1' Maç başladı! İki takıma da başarılar...

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük

Kasımpaşa: Fatih, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Tarkan, Aytaç, Quaresma, Ndongala, Thiam

Kasımpaşa SporGalatasarayQuaresma

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