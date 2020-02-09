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Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

Spor / 09 Şubat 2020 Pazar 18:55
Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
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Süper Lig'de ilk yarıya nazaran ikinci yarıya daha iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, yakaladığı bu ivmeyi Kasımpaşa karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım, ligde küme düşme hattında yer alan Kasımpaşa'yı Adem Büyük (2) ve Meriah (KK) attığı gollerle 3-0 mağlup ederek zirve yolunda kritik bir 3 puan kazandı.

5. sıraya yükselen Galatasaray, puanını 39'a yükseltti. Kasımpaşa kötü gidişine bu maçta da son veremedi ve 16 puanda kaldı.


Kasımpaşa SporGalatasarayQuaresma

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