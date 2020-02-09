Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!

Süper Lig'de ilk yarıya nazaran ikinci yarıya daha iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, yakaladığı bu ivmeyi Kasımpaşa karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım, ligde küme düşme hattında yer alan Kasımpaşa'yı Adem Büyük (2) ve Meriah (KK) attığı gollerle 3-0 mağlup ederek zirve yolunda kritik bir 3 puan kazandı.



5. sıraya yükselen Galatasaray, puanını 39'a yükseltti. Kasımpaşa kötü gidişine bu maçta da son veremedi ve 16 puanda kaldı.





