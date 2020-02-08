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Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş, Fenerbahçe Derneği’nin borcunun 2 milyar 190 milyon TL olarak açıkladı.

Spor / 08 Şubat 2020 Cumartesi 12:29
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ederken Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş sarı-lacivertlilerin borçları hakkında açıklamalarda bulundu. Borçlanmalar hakkında bilgi veren Durutaş, “1 Ocak 2019-30 Eylül 2019 dönemine ilişkin mali idari hususları kapsayan aktif toplamda bütçede 50 milyon TL artış olmuştur. Kısa ve uzun vadeli kaynaklarda 31.12.2018 tarihine göre 262 milyon TL artış oldu. 1 Ocak 2019 ve 30 Ocak 2019 tarihi itibariyle derneğin borcu 2 milyar 190 milyon TL'dir” ifadelerini kullandı.

FenerbahçeDivan Kurulu

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