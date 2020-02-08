Süper Lig'de 21. hafta maçında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.



Dolmabahçe'de oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Beşiktaş oldu.



BOATENG'DEN MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ



Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 51. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz, 70. dakikada yeni transfer Kevin Prince Boateng ve 90+5. dakikada Jeremain Lens kaydetti.



Yeni transfer Boateng, ikinci yarının başında oyuna girdi ve attığı şık topuk golüyle galibiyete katkıda bulundu.







GÖKHAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Sergen Yalçın ile ilk iç saha maçını kazanan Beşiktaş'ta Gökhan Gönül gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynama şansını kaybetti.



Gazaintep FK'da da Kenan Özer gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen bir başka isim oldu.



Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 36 puana yükseltti. Gazaintep FK 27 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'a konuk olacak.