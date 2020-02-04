Beyaz Gazete Ana Sayfa

Kulüplerin a takım oyuncu listeleri açıklandı

Süper Lig ve 1. Lig takımları, TFF’ye A takım oyuncu listelerini gönderdi.

Spor / 04 Şubat 2020 Salı 18:58
Kulüplerin a takım oyuncu listeleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, transfer dönemi sonrası Süper Lig ve 1. Lig takımlarının A takım oyuncu listelerini açıkladı.

LİNNES KADRODA

Galatasaray'da ise Yuto Nagatomo ve Christian Luyindama'nın sözleşmelerini askıya aldı.

TFF'ye bildirilen listede Nagatomo ve Luyindama'nın isimleri yer almadı.

Öte yandan ilk yarıda lisans çıkartılmayan Martin Linnes ise ikinci yarı kadrosuna dahil edildi.



ALPER POTUK KADRO DIŞI

Fenerbahçe'de ise Alper Potuk, TFF'ye bildirilen takım listesinde yer almadı. Lisansı çıkartılan yeni transfer Simon Falette ve İstanbulspor'dan çağrılan Allahyar ise listeye dahil edildi.






Türkiye Futbol FederasyonuMartin LinnesYuto NagatomoTransfer DönemiGalatasaray

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar