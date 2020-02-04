Kulüplerin a takım oyuncu listeleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, transfer dönemi sonrası Süper Lig ve 1. Lig takımlarının A takım oyuncu listelerini açıkladı.



LİNNES KADRODA



Galatasaray'da ise Yuto Nagatomo ve Christian Luyindama'nın sözleşmelerini askıya aldı.



TFF'ye bildirilen listede Nagatomo ve Luyindama'nın isimleri yer almadı.



Öte yandan ilk yarıda lisans çıkartılmayan Martin Linnes ise ikinci yarı kadrosuna dahil edildi.







ALPER POTUK KADRO DIŞI



Fenerbahçe'de ise Alper Potuk, TFF'ye bildirilen takım listesinde yer almadı. Lisansı çıkartılan yeni transfer Simon Falette ve İstanbulspor'dan çağrılan Allahyar ise listeye dahil edildi.













