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Trabzonspor'da gözler kupaya çevrildi

Süper Lig’de haftayı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlayan Trabzonspor’da gözler Ziraat Türkiye Kupası’nda Erzurumspor ile oynayacağı çeyrek final ilk maçına çevrildi.

Spor / 03 Şubat 2020 Pazartesi 11:19
Trabzonspor'da gözler kupaya çevrildi

Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezon Altay’ı ve bir üst turda Yukatel Denizlispor’u eleyerek çeyrek finalde TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile rakip olan Trabzonspor, 10 yıllık kupa özlemine bu sezon son vermeyi hedefliyor. Medical Park Stadı’nda yarın saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Candaş Erbil yapacak.

Hedef 9. kupa

Türkiye Kupası’nı 8 kez müzesine götüren ve en son 2009-2010 sezonunda bu kupayı kazanan bordo-mavililer, 10 sezondur süren kupa hasretini sonlandırmak istiyor. Trabzonspor’da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve öğrencileri Türkiye Kupası hasretine bu sezon son vermeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ümraniyespor’a elenen bordo-mavililer kupa hasretini 10 sezona çıkarmıştı.

Son olarak 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa’da oynanan final maçında Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası’nı kazanan bordo-mavililerin son 10 sezonda yüzü gülmedi. Ligde ilk kez mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başaran Karadeniz ekibi, 14 final maçının 8’inde kupa şampiyonluğuna ulaştı. Bordo-mavililer, 2’şer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, 1 kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupayı kazanma başarısı göstermişti.

Muhtemel ilk onbir

Trabzonspor’da karşılaşma öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz’ın sakatlıkları bulunuyor. Trabzonspor’un yarınki karşılaşmada, Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Guilherme, Sturridge, Nwakame ve Sörloth 11’i ile sahaya çıkması bekleniyor.

Teknik DirektörAdana DemirsporTürkiye KupasıZiraat Türkiye KupasıGençlerbirliği

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