Beyaz Gazete Ana Sayfa

TFF'den istifa iddialarına yalanlama!

Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medyada yer alan Başkan Nihat Özdemir’in istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Spor / 03 Şubat 2020 Pazartesi 18:57
TFF'den istifa iddialarına yalanlama!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Sosyal medyada yer alan Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir' denildi.



NE OLMUŞTU?

Kamuoyundaki baskılardan yorulan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifa kararı aldığı yerine de seçime kadar Mehmet Baykan'ın vekalet edeceği iddia edilmişti.

İstifaTürkiye Futbol FederasyonuNihat Özdemir

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar