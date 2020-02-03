Emre Belözoğlu'na ırkçılık suçlaması!

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele, bordo mavililerin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.



Akyazı'da 3 puan kazanan Trabzonspor, lider Sivasspor'a bir adım daha yaklaşırken, maça Emre Belözoğlu ve Obi Mikel arasında yaşanan diyalog damga vurdu. Sarı lacivertli kaptanın Mikel'e yaptığı hakaretler maç sonrasında ortaya çıktı.



'BANA VE AİLEME KÜFÜR ETTİ'



John Obi Mikel, yaptığı açıklamada Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun kendisine ve ailesine küfürler savurduğunu aktarırken, 'Emre bana ve aileme küfür etti. Bunu kabullenmem mümkün değil' dediği öğrenildi.



MIKEL YAPTIRIM İSTİYOR



Emre Belözoğlu'nun Mikel'e söylediği küfürler sonrasında sakinleşemeyen Nijeryalı yıldızın soyunma odasında sinirlerine hakim olamadığı ve bu konuda yetkililerin yaptırım uygulamasını istediği kaydedildi. Ayrıca Mikel'in, Trabzonspor yönetiminden yardım isteyeceği aktarıldı.







BELÖZOĞLU KABUL ETMEDİ



Mücadelenin sonlarına doğru kapışan Emre Belözoğlu ile Obi Mikel, yaşanan kavga hakkında açıklamalarda bulundu.



Nijeryalı futbolcu, Emre'nin kendisine ve ailesine küfrettiğini iddia ederken, 39 yaşındaki oyuncu ise kimseyle olumsuz bir diyalog yaşamadığını söyledi.



Emre, 'Kavga çıktığını görünce bir kaptan, bir ağabey olarak orada yapmam gerekeni yaptım. Ben hiçbir rakip futbolcuyla herhangi bir olumsuz diyalog yaşamadım' ifadelerini kullandı.



TRABZONSPOR'DAN OBİ MİKEL PAYLAŞIMI



Trabzonspor, yaptığı paylaşımla Obi Mikel'in Fenerbahçe maçı sonrası ırkçı saldırıya uğradığını açıkladı. Bordo-mavili kulüp yaşananları kınadı.



Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı oyuncusu John Obi Mikel'e ırkçı saldırıda bulunan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.



Bordo- mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma sonrası tecrübeli orta saha oyuncusu John Obi Mikel'e yönelik gerçekleşen ırkçı saldırıların kınandığı belirtildi.



'Seninleyiz Obi' etiket kullanılan paylaşımda, 'Irkçılık, acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Futbolcumuz Obi Mikel'e Fenerbahçe maçından sonra yapılan ırkçı saldırıları kınıyor, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz' ifadeleri kullanıldı.







EMRE'NİN SİCİLİ KABARIK



Öte yandan Emre Belözoğlu, daha önce Trabzonspor'un eski yıldızı Zokora'ya da ırkçı küfürler savurmuştu. Zokora, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Emre ile aramızda bir diyalog geçti. Burada özrünüze sığınarak söylüyorum. Kendisi bana 'pis zenci' diyerek hakaret etti. Bu kesinlikle kabul edebileceğim bir durum değil' demişti.



SOSYAL MEDYADA IRKÇILIK DEVAM ETTİ



Edinilen bilgilere göre Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusuna rakip takım taraftarlarından sosyal medyadan gün boyu organize olarak ailesine ve kendisine küfürler edildiği ırkçı mesajların atıldığı öğrenildi. Trabzonspor'un başarılı futbolcusunun atılan mesajlar hakkında yasal işlem başlattıracağı gelen bilgiler arasında.

